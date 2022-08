Tayc: réaction de la jeune ivoirienne tripotée par l’artiste franco-camerounais

La jeune ivoirienne devenue célibataire après s’être laissée tripotée sur scène par le rappeur franco-cameronais Tayc est sortie de son silence pour faire des clarifications au public ivoirien.

Après la sortie de son fiancé qui a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux, l’ivoirienne qui s’est laissée tripoter et toucher sensuellement par Tayc a réagi. ”J’aime Tayc de toute mon âme mais seulement en tant qu’artiste. Ce soir de concert ,je ne sais pas ce qui m’a pris. Il m’a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissé emporter par l’euphorie, et la douceur de sa voix en live”, a expliqué la jeune femme.

Selon elle, l’idée n’était nullement de blesser son fiancé. “Je regrette amèrement, j’aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme , il est tout pour moi. C’est de lui je suis amoureuse, je veux qu’on reprenne notre relation. Svp aidez moi”, a-t-elle imploré.

Julien Bouadjie, dit Tayc, est un artiste chanteur, auteur-compositeur-interprète français, né le 2 mai 1996 à Marseille. Vendredi, l’artiste était au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et le samedi 13 août 2022, il était à l’Ivoire Golf Club pour un double concert où il a encore tenu le public en haleine à travers ses célèbres chansons.

Dans les rangs des spectateurs, l’émotion était au rendez-vous car les filles ont pleuré et crié sur les bords de la lagune Ebrié. Mais l’interprète de « C’est lui » a fait des jaloux lorsqu’il s’est livré à des danses accompagnées d’attouchement avec une fille qui était venue au concert avec son chéri.

La suite, tout le monde la connait. L’artiste a joué au Roméo et Juliette avec la jeune femme. Conséquence, le fiancé de la jeune fille mis fin à leur relation en lui demandant gentiment de rejoindre Tayc à Paris pour poursuivre leur aventure amoureuse.