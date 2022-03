Taxe sur Mobile money: le gouvernement rappelle à l’ordre MTN Bénin

Pour rappel, selon la notification envoyée à ses abonnés du service Mobile Money, entre le jeudi 10 et le vendredi 11 mars 2022, MTN Bénin a expliqué qu’en application du nouveau Code général des impôts (CGI), qu’une taxe de 5% sera ajoutée aux frais de retrait et de transfert à parti du vendredi 11 mars.

Il ressort de la rencontre tenue avec entre les responsables de MTN Bénin et le ministre de l’économie et des finances que la taxe doit être appliquée sans augmentation des frais du service Mobile money.

