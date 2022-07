« Tant que je suis en vie je suis invaincue… », Emma Lohoues à ses détracteurs

Lynchée sur la toile depuis l’annonce de la destruction de ses effets personnels, Emma Lohoues ne cesse de se défendre. L’influenceuse connue pour ne pas garder sa langue dans sa poche vient d’envoyer un nouveau message assez piquant à ses détracteurs.

C’est désormais un secret de polichinelle. Emma Lohoues est devenue depuis quelques jours la risée des internautes. Tout a commencé la semaine dernière où elle annonçait sur les réseaux sociaux la destruction de ses effets personnels au lieu de les donner aux personnes démunies.

« Je veux vider mes anciens sacs et shoes. Mais je peux pas les offrir ; ça aurait pu servir à d’autres mais comme on veut me tuer, je pense que les jeter ou brûler reste la solution. Dommage« , a avoué l’influenceuse.

Très vite, ces propos qui n’ont pas du tout été du goût de certains internautes ont fait l’objet d’une grande polémique sur la toile. Fatiguée d’être trainée dans la boue, l’ex copine de Dj Arafat est revenue à la charge pour envoyer une cinglante réponse à tous ceux qui la critiquent à cause de sa décision. « Tant que je suis en vie je suis invaincue », a écrit Emma Lohoues sur sa page Facebook.

Emma Lohoues fatiguée des critiques

Il y a environ un mois, l’influenceuse et business woman avait publiquement annoncé sa décision de ne plus répondre favorablement aux nombreuses demandes d’aide qu’elle reçoit régulièrement. Une décision qui est survenue à la suite des critiques auxquelles elle a fait face dans l’affaire de Dubaï Porta Potty qui avait fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.

Pour joindre l’acte à la parole, la jeune actrice avait surpris les internautes en s’affichant en train de déchirer publiquement des demandes d’aide qui lui ont été envoyées par ses fans en situation difficile. Un acte qui avait suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux.