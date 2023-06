Tam-Tam d’Afrique Awards: Kodjo Houngbèmè sacré meilleur acteur de développement africain

Kodjo Sèna Houngbèmè, l’une des plus grandes références africaines dans l’industrie de la musique urbaine a reçu un prix honorifique au Togo ce samedi 24 juin 2023.

A l’occasion du gala annuel itinérant organisé par la fondation Tam-tam d’Afrique, le Béninois Kodjo Sèna Houngbèmè a été sacré grand prix international de récompenses des meilleurs acteurs de développement africains, 20è édition dénommé Tam-Tam d’Afrique Awards au Togo.

Pour Aziz Abdouaye, promoteur de l’événement, Kodjo Houngbèmè mérite cette distinction pour ses expériences, son leadership, son expertise et sa renommée internationale dans l’écosystème culturel et en particulier musical en Afrique.

- Publicité-

Après la récompense, Kodjo Sèna Houngbèmè PDG de Nouvelle Donne production et de la chaîne de télévision panafricaine DBM TV a dédié son trophée à son épouse et ses enfants, au président de la République Patrice Talon pour sa vision de développement du secteur culturel et à tous les artistes et acteurs culturels à divers niveaux.

Kodjo Sèna Houngbèmè a profité de l’occasion pour annoncer un projet révolutionnaire de grande envergure pour l’épanouissement de la musique urbaine en Afrique. Grâce à son label indépendant Nouvelle Donne Music, Kodjo Sèna Houngbèmè a produit plusieurs artistes africains et pas des moindre notamment Petit Miguelito, Dibi Dobo, feu Arafat DJ, Espoir 2000, Diam’s, Kamnouze, Factor x, Dizis la peste, pour ne citer que ceux là.

Articles similaires