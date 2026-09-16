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Taiwo Awoniyi décroche avec mention un diplôme de direction sportive

Le footballeur nigérian Taiwo Awoniyi a annoncé, mardi 15 septembre 2026, avoir obtenu avec mention un diplôme supérieur en direction sportive auprès de la PFA Business School. Une qualification décrochée alors qu’il poursuit sa carrière professionnelle en Angleterre.

Yves YAPO
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Taiwo Awoniyi décroche avec mention un diplôme de direction sportive
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L’attaquant a précisé sur Instagram qu’il s’agissait d’un Postgraduate Diploma in Global Football Sport Directorship. Il a présenté cette réussite comme le prolongement de sa volonté de continuer à étudier le football au-delà du terrain.

Awoniyi a remercié l’établissement, ses enseignants et les autres participants du programme, ainsi que sa famille et ses proches. Il a résumé sa démarche en expliquant qu’un joueur pouvait rester à la fois en activité et engagé dans sa formation.

Le cursus, proposé par la PFA Business School en collaboration avec l’Université de Portsmouth, porte notamment sur la gestion sportive, la stratégie des clubs et les responsabilités d’un directeur sportif. Il est destiné à préparer les professionnels du football à des fonctions de direction.

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L’international nigérian évolue à Coventry City depuis août 2026, après son passage à Nottingham Forest. Il avait rejoint Liverpool en 2015 avant plusieurs expériences en Europe, notamment à l’Union Berlin.

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