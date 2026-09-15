Aliko Dangote révèle avoir acheté son premier jet privé à 22 ans

Aliko Dangote a révélé avoir acquis son premier jet privé à 22 ans et demi. Le milliardaire nigérian a livré cette confidence lundi 14 septembre 2026 à Lagos, lors du lancement de l’introduction en Bourse de sa raffinerie.

Revenant sur son parcours d’entrepreneur, le président de Dangote Industries a expliqué avoir pleinement profité de cette période de sa vie. Il assure aujourd’hui ne plus voir d’inconvénient à voyager sur des vols commerciaux.

Cette déclaration a été prononcée à la Nigerian Exchange, où le groupe a officiellement lancé son offre d’actions au public. L’opération boursière de Dangote Refinery vise à ouvrir une partie du capital de la raffinerie aux investisseurs individuels.

Aliko Dangote a surtout utilisé cette anecdote pour défendre un changement de priorité. Il a demandé aux Nigérians fortunés qui consacrent des sommes considérables aux avions privés de réorienter davantage de capitaux vers l’industrie et la production.

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L’offre porte sur environ 3 % du capital de la raffinerie et vise 2,15 mille milliards de nairas si elle est entièrement souscrite, selon Reuters. Le ticket d’entrée est fixé à dix actions, soit environ quatre dollars.