« Ta goûte de larme t’a vraiment libéré », Emma Dobre console Kerozen

La productrice ivoirienne Emma Dobre a consolé son artiste, le chanteur Kerozen qui s’est fondu en larmes sur l’émission Wam de Willy Dumbo le mercredi 29 mars 2023.

Contrairement à ceux qui pensent que le chanteur Kerozen est très riche et très à l’aise pour déprimer et ou pour se plaindre des vicissitudes de la vie, parce qu’il vit à l’abri du besoin, Emma Dobre soutient qu’il vient de se libérer d’un poids.

Pour elle, Kerozen est un homme fort, qui un mental d’acier, qui a la foi débordante, qui rit de tout, qui n’a rien à foutre des commérages et qui est droit et focus sur ses objectifs. « Je te sais très dur, mais Ta goûte de larme t’a vraiment libéré et je suis contente. Reposes toi et renvoie moi du lourd comme d’habitude. Tu es un Oint de Dieu », a-t-elle écrit en guise de consolation.

Kerozen au bord de la dépression

Pour rappel, dans l’émission Wam, Kerozen a fait de tristes confidences sur son quotidien en confiant avoir perdu sa joie de vivre qu’il partageait avec sa femme, son entourage et ses employés de maison.

« J’aimerais présenté mes excuses à ma chérie parce que depuis un bon moment, je suis très désagréable à la maison. Même avec le personnel de maison, je ne suis plus le tonton qui taquinait tout le monde, quand je quitte le boulot, je monte, je rentre dans ma chambre, ma chérie fait tout pour me mettre à l’aise mais j’y voir du noir », a confié Kerozen en pleurs.

A en croire, Vetcho Lolas, Kerozen devrait être plutôt reconnaissant pour les exploits qu’il a réalisés durant ces 6 dernières années. « Plusieurs concerts, grosse villa avec piscine, plusieurs voitures, toi tu pleures ? Est-ce une autre forme de communication ? Attends Kerozen, toi tu pleures ?. Moi, depuis 2002, je n’ai connu que des succès précoces. Souvent même, pour manger même, c’est difficile. Si mon propriétaire de maison, M. Coulibaly n’était pas gentil, je serais même dehors actuellement », a-t-il réagi.