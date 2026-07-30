Sylvie Vartan annonce qu’elle remontera sur scène après sa tournée « Je tire ma révérence »

Sylvie Vartan annonce son retour sur scène pour le printemps 2027 : la chanteuse, 82 ans, présentera un nouveau spectacle intitulé Les Chansons de ma vie avec des représentations prévues en février, mars et avril 2027 dans plusieurs grandes villes françaises, a-t-elle publié sur son compte Instagram.

Cette décision intervient après une tournée présentée comme des adieux, intitulée Je tire ma révérence, qui s’était achevée en janvier 2025 au Palais des Congrès de Paris, après des dates au Dôme de Paris. À l’issue de cette série de concerts, Sylvie Vartan avait exprimé des émotions fortes face au public mais aussi un sentiment d’inachevé lié à des aléas techniques rencontrés lors des représentations parisiennes.

Sur Instagram, l’artiste a confirmé qu’elle repartira à la rencontre de son public à travers « quelques dates uniques en France » au printemps 2027. Le projet est présenté comme une prolongation des échanges déjà entamés lors de ses dernières apparitions scéniques et d’un rendez-vous plus intime tenu au Palais des Congrès en mai dernier.

Le format du spectacle et l’itinéraire annoncé

Intitulé Les Chansons de ma vie, le spectacle est décrit par la chanteuse comme « une conversation entre vous et moi, ponctuée de souvenirs, de confidences, d’images inédites… et de quelques chansons ». Sylvie Vartan précise vouloir prolonger « ces moments de partage » et annonce des escales à Toulouse, Lille, Lyon, Marseille et Metz, sans calendrier détaillé par date précise au-delà des mois de février, mars et avril 2027.

La chanteuse avait expliqué, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, avoir été perturbée par « tellement de soucis techniques » pendant ses représentations parisiennes, ce qui lui avait laissé « un peu frustrée » et le sentiment que la tournée ne devait pas se terminer ainsi. Ce contexte explique en partie la nature choisie pour la nouvelle série de spectacles, mêlant éléments musicaux et échanges plus personnels.

En mai, Sylvie Vartan avait organisé une master class au Palais des Congrès, une formule plus intimiste au cours de laquelle elle a partagé souvenirs, anecdotes et interprétations avec un public réduit. Le nouveau spectacle reprend explicitement ce concept de proximité et d’évocation personnelle, inscrit désormais au cœur de la tournée annoncée pour 2027.

L’annonce officielle provient du compte Instagram de l’artiste, qui y détaille le propos et le ton de la nouvelle création scénique. Les informations publiquement communiquées indiquent que le programme mettra l’accent sur les moments forts de sa carrière, ses rencontres et les chansons qui ont marqué plusieurs générations.

Le spectacle mêlera chansons, images inédites et confidences, selon l’annonce de la chanteuse.