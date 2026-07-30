Alizée : sa fille Annily Chatelain s’affiche aux côtés de Vanessa Paradis

Annily , la fille d’Alizée, a assisté au dernier concert de Vanessa Paradis à Ajaccio et a partagé ce moment sur son compte Instagram, quelques semaines seulement avant le lancement de la tournée française d’Alizée, programmée pour démarrer le 5 septembre dans la ville natale de la chanteuse.

Figure emblématique de la chanson française, Alizée est revenue sous les feux des projecteurs à 41 ans après plusieurs années d’éloignement. Révélée au grand public grâce à des titres phares tels que Moi… Lolita, Gourmandises ou J’en ai marre !, elle prépare une série de concerts à travers la France destinés à renouer avec son public.

Lors d’un entretien accordé à Bonjour ! La Matinale sur TF1, Alizée a évoqué ses doutes personnels malgré une carrière couronnée de succès : « J’avais vraiment mis la musique de côté, je ne suis pas quelqu’un qui a confiance » et « je ne savais pas si les gens allaient être au rendez-vous ». Ces propos soulignent la prudence de l’artiste vis-à-vis de son retour scénique, qu’elle a toutefois décidé d’officialiser par une tournée nationale.

Un soutien familial et un hommage à Vanessa Paradis

En attendant les premières dates, Alizée peut compter sur la présence de ses proches. Sa fille Annily était récemment présente à Ajaccio pour assister au concert de Vanessa Paradis, une autre grande figure de la chanson française. Sur son compte Instagram, Annily a immortalisé la soirée en story, partageant la formule : « Viens on t’emmène au Paradis ». Ce message, repris en légende de son extrait, met en lumière l’admiration pour l’interprète de Joe le taxi.

La présence d’Annily au concert de Vanessa Paradis intervient à un moment clé pour Alizée, qui prévoit de démarrer sa tournée le 5 septembre à Ajaccio, sa ville d’origine. Le programme annoncé prévoit également des escales à Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux et Lille, entre autres villes françaises. L’annonce de ces dates constitue l’ossature du retour scénique voulu par l’artiste après sa pause.

Alizée a reconnu avoir hésité à reprendre la musique, évoquant un recul lié au manque de confiance en soi malgré une carrière internationale. Son choix de lancer une tournée nationale marque une volonté de retrouver le contact direct avec les spectateurs et de mesurer l’accueil réservé à ses nouvelles prestations.

La publication d’Annily à propos du concert de Vanessa Paradis a été relayée en story Instagram par la jeune femme qui a accompagné son extrait du commentaire « Viens on t’emmène au Paradis ».