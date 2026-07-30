Patrick Bruel se tourne vers la prière, selon sa coiffeuse

Depuis mars 2026 , Patrick Bruel, figure majeure de la chanson et du cinéma français, est visé par plusieurs dizaines d’accusations pour des faits de viols et d’agressions sexuelles révélées initialement par Mediapart. L’affaire a entraîné des conséquences professionnelles immédiates pour l’artiste de 67 ans : annulation de sa tournée estivale, retrait de l’édition 2027 des Enfoirés et perturbations de représentations théâtrales par le collectif Nous Toutes.

Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie française, Patrick Bruel est connu pour sa double carrière d’interprète et d’acteur, avec des succès commerciaux en chanson (albums certifiés disque de diamant) et des rôles notables au cinéma tels que dans Le Prénom ou L’Union sacrée. Il est également reconnu comme joueur de poker professionnel. Père de deux enfants issus de son mariage avec l’écrivaine Amanda Sthers, il fait face aujourd’hui à des accusations graves qui ont provoqué une mise en retrait de sa vie professionnelle.

La procédure en cours mobilise la justice tandis que l’opinion publique et les réseaux sociaux se sont massivement saisies du dossier. L’entourage de l’artiste est resté majoritairement silencieux, à l’exception de prises de parole publiques, notamment celle de sa coiffeuse historique, Sarah Guetta.

Le recours à la prière et à la thérapie, selon la coiffeuse Sarah Guetta

Invitée de l’émission Nuit Blanche à Tel Aviv, Sarah Guetta a décrit le quotidien de Patrick Bruel depuis le début des révélations. Elle affirme l’avoir vu porter une kippa et précise : « Effectivement, j’étais là d’ailleurs ce jour-là. […] J’étais dans l’appartement et on s’est vus ce jour-là. Il en était très fier ». Selon elle, ce port de la kippa ne répondait pas à une obligation calendriée, mais s’inscrivait dans un retour plus large à la tradition religieuse.

La coiffeuse assure que l’artiste a multiplié des pratiques religieuses qu’il ne pratiquait pas auparavant de façon régulière : « Il se met à la prière, à mettre ses tefilines, à faire ce qu’il ne faisait pas avant ». Elle nuance toutefois que Bruel n’était pas totalement étranger à ces rites et qu’il les pratiquait seulement de façon sporadique avant cette période.

Parallèlement au recours à la religion, Sarah Guetta indique que Patrick Bruel suit un suivi psychologique : « Il fait une thérapie pour passer ce moment difficile qui est violent ». Elle décrit l’impact des accusations sur l’entourage de l’artiste, citant sa mère, ses enfants et ses amis, et évoque son propre ressenti ainsi qu’un message publié sur Instagram où elle demandait de « Stop l’amalgame ».

Lors de son intervention, la coiffeuse a critiqué la mise en accusation médiatique sur les réseaux sociaux, estimant que la présomption d’innocence y avait été écartée : « Les réseaux sociaux ont déjà rendu leur verdict. C’est ça qui est horrible », a-t-elle déclaré.

De son côté, Patrick Bruel a publié des messages sur ses comptes, niant formellement les accusations et affirmant : « Jamais je n’ai forcé une femme […] Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit ». Il affirme n’avoir jamais utilisé sa notoriété pour obtenir des relations non consenties et se dit déterminé à se défendre devant la justice afin de faire valoir la présomption d’innocence et le droit à une enquête équitable.

Ce mardi 28 juillet 2026, BFMTV a rapporté que deux nouvelles plaintes avaient été déposées les 16 et 23 juillet, portant à au moins 31 le nombre total de plaintes recensées pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.