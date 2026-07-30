Adeline Toniutti a lancé sa propre Star Academy dans sa maison en Bretagne

Adeline Toniutti organise cet été des masterclass de chant dans sa maison en Bretagne, offrant à ses élèves un cadre intimiste et sans caméras pour travailler la technique vocale. Ancienne professeure de la Star Academy , présente lors du grand retour du télé-crochet en 2022 puis lors de la saison suivante, elle n’a pas été reconduite pour l’édition 2024, une décision qu’elle a liée à son image rapprochée de Pierre Garnier. Malgré cela, elle maintient une activité pédagogique tournée vers la transmission.

« Mon piano. Cet été, je vais faire des masterclass dans ma maison de Bretagne. Avec mes élèves, on attend ça avec impatience toute l’année. C’est un peu comme la Star Academy mais sans les caméras », confie la coach vocale dans les colonnes de Gala. Ces stages estivaux se déroulent dans un environnement de proximité, selon ses déclarations, et sont conçus pour permettre aux participants de perfectionner leur voix et leur interprétation loin de la pression médiatique.

Son départ de la Star Academy reste au centre de ses prises de parole récentes. Présente sur le plateau à la relance de l’émission en 2022 et lors de la saison suivante, Adeline Toniutti n’a pas été reconduite pour la saison 2024. Elle a expliqué à Télé Star que « ce n’était pas un départ désiré » et rapporté que la production lui avait signifié que son image était trop liée à celle de Pierre Garnier, le chanteur normand qui a remporté la saison évoquée et dont la complicité avec elle avait été remarquée par les téléspectateurs.

Rencontres avec la production et maintien de l’activité pédagogique

Malgré cette éviction, la professeure affirme n’avoir jamais fermé la porte à un retour ponctuel dans le télé-crochet. Elle a indiqué avoir récemment rencontré la production et se dit disposée à intervenir de manière ponctuelle, notamment sous la forme d’une masterclass au sein de l’émission : « J’ai récemment eu rendez-vous avec la production. Je n’ai pas de retour… Je serais partante pour une master class, par exemple », a-t-elle déclaré.

Sur le terrain, Adeline Toniutti poursuit donc sa mission d’enseignante. Les masterclass organisées dans sa maison bretonne se présentent comme des sessions intensives centrées sur le travail vocal, la technique et l’accompagnement artistique, animées autour de son piano. Elle décrit ces rencontres comme des moments privilégiés où la bienveillance et le travail sont au cœur de l’apprentissage.

Les élèves qui participent à ces stages viennent y travailler différents aspects du chant — respiration, placement de la voix, interprétation — dans un format détaché des logiques télévisuelles. Pour la coach, ces masterclass sont une façon concrète de continuer la transmission de son savoir-faire, tout en restant à l’écart des caméras et du format du château.