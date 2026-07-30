Julien Doré salue les bénévoles après le boycott de trois élèves au concert de la Star Academy à Bayonne

Le 28 juillet aux arènes de Bayonne, Julien Doré a salué le travail des bénévoles du festival Arènes en Fêtes après une série d’incidents qui ont perturbé la programmation, dont l’annulation du concert de Mika et le boycott par trois membres de la troupe de la Star Academy .

La tournée de la 13e saison de la Star Academy s’achevait par ailleurs le même jour au Théâtre antique d’Orange, où les académiciens ont repris en chœur leur hymne Voulez-vous. Mais l’avant-dernier rendez-vous prévu aux arènes de Bayonne a été marqué par une controverse: à quelques minutes de monter sur scène, trois élèves — Mélissa, Victor et Sarah — ont choisi de ne pas participer au concert, expliquant sur Instagram qu’ils venaient de prendre conscience que les arènes accueillent des corridas.

La défection de ces trois artistes sur neuf a suscité des réactions dans le public, certains spectateurs estimant avoir assisté à un spectacle au rabais. Ambre, grande gagnante de la promotion, est montée sur scène mais a ponctué sa prestation d’un cri en direction des arènes: « Fuck la corrida« . Jeanne, également présente, a exprimé sur Instagram son opposition à toute forme de violence animale.

Julien Doré salue les équipes et rappelle les difficultés vécues

Le festival bayonnais Arènes en Fêtes accueille traditionnellement des artistes dans les arènes de la ville, des lieux qui, dans le Sud-Ouest, servent aussi de cadre pour des corridas. Selon le calendrier du festival, la série d’incidents a commencé le 25 juillet lorsqu’une intempérie a entraîné l’annulation du concert de Mika après seulement quelques minutes de spectacle.

Le lendemain, la situation s’est envenimée avec l’affaire autour de la Star Academy à Bayonne. Malgré ces soubresauts, les concerts ont repris : Christophe Maé a assuré la programmation du 27 juillet, puis Julien Doré est monté sur la scène bayonnaise le 28 juillet.

Au cours de son passage, Julien Doré a pris un temps pour saluer les organisateurs et les équipes bénévoles mobilisées sur le festival. Il a déclaré : « J’aimerais avoir une pensée pour les bénévoles de ce festival. Je sais que les jours passés n’ont pas été faciles, que les concerts ne se sont pas déroulés exactement comme vous le souhaitiez. Alors, pour vous tous qui organisez du mieux que vous pouvez ce festival chaque année, une grande pensée à toutes les équipes« .

Cette prise de parole a été accueillie par des applaudissements nourris du public présent aux arènes de Bayonne. Il a été largement applaudi par la foule.