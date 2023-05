Suspect 95: 2 ans après la mort de sa femme, le rappeur présente sa nouvelle compagne (vidéo)

- Publicité-

Deux ans après la mort de sa femme décédée en décembre 2020, le rappeur ivoirien Suspect 95 a présenté sa nouvelle compagne.

Le rappeur Suspect 95 est de nouveau en couple. Alors qu’il lançait son album “Société Suspect” le week-end denier, le rappeur en a profité pour présenter officiellement la femme qui partage désormais sa vie. Et, ce n’est pas la tiktokeuse Braising Girl avec qui il animait l’émission “La réunion”.

Même si le nom de l’élue de son cœur n’est pas encore connu, il s’agit selon une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux d’une blanche de teint, qui visiblement s’entend bien avec la mère de Suspect 95.

- Publicité-

Pour rappel, l’épouse de Suspect 95, avec qui il a eu une fille d’environ 5 ans, est décédée le 13 décembre 2020. A l’époque, une enquête a été lancée pour situer les causes et les circonstances de cette mort qui paraissait douteuse. La jeune femme aurait été retrouvée morte avec, à son chevet, du poison. Depuis plus de deux ans, les résultats de l’enquête n’ont pas été dévoilés.

Articles similaires