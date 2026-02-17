Surya Bonaly : une réalisatrice de Suprêmes veut faire son biopic

Surya Bonaly , icône du patinage artistique français, demeure au centre de plusieurs projets médiatiques depuis la diffusion de son portrait dans la série documentaire Losers (2019). Championne multiple et connue pour ses figures acrobatiques, elle a également été approchée pour un biopic par la réalisatrice Audrey Estrougo, réalisatrice du film Suprêmes consacré au groupe NTM (2021).

Surya Bonaly, icône du patinage artistique français, demeure au centre de plusieurs projets médiatiques depuis la diffusion de son portrait dans la série documentaire Losers (2019). Championne multiple et connue pour ses figures acrobatiques, elle a également été approchée pour un biopic par la réalisatrice Audrey Estrougo, réalisatrice du film Suprêmes consacré au groupe NTM (2021).

Née de l’expérience de la gymnastique puis révélée sur la glace, Surya Bonaly s’est imposée par son style et ses sauts audacieux. Sous la direction de sa mère, Suzanne, elle a construit un palmarès remarquable : neuf titres de championne de France et cinq sacres européens. Elle est aussi restée dans l’histoire du sport pour avoir été la première femme à tenter un quadruple saut en compétition, un élément qui a contribué à sa réputation internationale.

Après avoir mis un terme à sa carrière compétitive en 1998, Bonaly est restée active dans le milieu du patinage. Installée aux États-Unis, elle a entamé une carrière d’entraîneuse et affirmé : « Ça fait 20 ans que j’entraîne », selon une interview relayée par le Journal des Femmes. Elle a regretté de n’avoir pas eu davantage d’opportunités pour transmettre son savoir en France, déclarant notamment que, malgré les tournées et grands galas auxquels elle participait dans l’Hexagone, « personne ne m’a demandé de transmettre. C’est triste ».

Audrey Estrougo et le projet de biopic sur Surya Bonaly

Audrey Estrougo s’est fait connaître pour son traitement du récit biographique avec Suprêmes (2021), un film retraçant les débuts du duo de rap NTM, formé par Joeystarr et Kool Shen. Le long-métrage a été salué pour sa reconstitution des années 1990 et son travail de collaboration avec les artistes concernés, ce qui a renforcé la réputation de la réalisatrice pour mener des projets de portraits de figures culturelles et sportives.

La visibilité retrouvée de Surya Bonaly après son épisode dans Losers a suscité de nombreuses sollicitations internationales. La patineuse a reçu « plein de messages du monde entier », incluant des propositions pour porter sa vie à l’écran. Parmi ces propositions, elle a choisi celle d’Audrey Estrougo, une décision rapportée par le Journal du Dimanche en 2022.

Bonaly a toutefois souligné la complexité d’un tel projet, notamment pour le choix de l’interprète chargée d’incarner son parcours. Elle a évoqué la question de la représentation en rappelant que « les Blacks qui patinent se comptent sur les doigts de la main », pointant ainsi les contraintes liées au casting quand il s’agit de témoigner d’un parcours atypique et marqué par des discriminations.