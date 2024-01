Supercoupe d’Espagne: mauvaise nouvelle pour Xavi avant la finale Barça-Real Madrid

-Publicité-

Alors que le Barça va affronter le Real Madrid dimanche prochain en finale de la Supercoupe d’Espagne, l’entraineur Xavi va devoir faire sans son ailier brésilien, Raphinha, forfait en raison d’une blessure à la cuisse.

Sorti en première période lors de la victoire face à Osasuna (2-0) en Arabie Saoudite, le verdict est tombé pour Raphinha. L’ailier droit du Barça ne pourra pas disputer la finale de la Supercoupe d’Espagne, dimanche.

Du même Pays:

La star auriverde, touchée en première période et remplacée par le jeune Lamine Yamal, auteur du deuxième but des Catalans, est victime d’une blessure musculaire à la cuisse gauche. Le joueur de 27 ans va passer des examens médicaux ce vendredi pour avoir plus de précision sur la nature de son mal et éventuellement sa durée d’indisponibilité.

Mais la presse espagnole considère déjà comme acquise son absence de la finale de la Supercoupe contre l’ogre madrilène, dimanche. L’ex-Rennais devrait même être indisponible jusqu’à fin janvier, ce qui signifierait qu’il manquerait également un match de Coupe du Roi et trois autres en Liga.