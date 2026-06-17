Mondial 2026, Portugal: Ronaldo veut répondre à Messi face à la RDC

Auteur d’un triplé retentissant avec l’Argentine, Lionel Messi a placé la barre très haut dès le début du Mondial 2026. Cristiano Ronaldo, attendu avec le Portugal contre la RD Congo, tentera à son tour de marquer les esprits pour son entrée en lice.

Cristiano Ronaldo s’apprête à faire son entrée dans la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Le capitaine de la Seleção affrontera la RD Congo ce mercredi, avec l’ambition de lancer idéalement la campagne portugaise dans le groupe concerné. L’attaquant d’Al-Nassr arrive dans un contexte particulier. Quelques heures plus tôt, son grand rival Lionel Messi a marqué les esprits en inscrivant un triplé lors de la victoire de l’Argentine face à l’Algérie (3-0), permettant aux champions du monde de réussir leur entrée en lice.

Cette performance historique a offert à l’Argentin son premier triplé en Coupe du monde. À 38 ans, Messi est également devenu le joueur le plus âgé à réaliser un tel exploit dans l’histoire de la compétition, dépassant un record jusque-là détenu par Cristiano Ronaldo. L’international portugais avait établi cette marque lors du Mondial 2018 en Russie, lorsqu’il avait signé un triplé mémorable face à l’Espagne à l’âge de 33 ans et 122 jours.

À 41 ans, Ronaldo continue néanmoins d’écrire sa propre légende. Leader incontesté de la sélection portugaise, il espère guider son équipe vers les sommets et confirmer son statut de figure majeure du football mondial. Face à la RD Congo, le quintuple Ballon d’Or cherchera également à trouver le chemin des filets afin de marquer de son empreinte une nouvelle phase finale de Coupe du monde et répondre, à sa manière, à l’exploit réalisé par Messi quelques heures auparavant.





