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CDM 2026: Mbappé appelle les Bleus à la vigilance après le succès face au Sénégal

Brillant face au Sénégal avec un doublé, Kylian Mbappé a refusé tout excès d’euphorie après la victoire des Bleus (3-1). Le capitaine français a rappelé que le plus dur reste à faire dans une Coupe du monde où chaque détail compte.

Romaric Déguénon
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Football
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Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’équipe de France contre le Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a tenu à tempérer l’enthousiasme après cette entrée en matière réussie dans la Coupe du monde 2026. Le capitaine des Bleus, élu homme du match, a rappelé que rien n’était encore acquis dans une compétition aussi exigeante et a invité ses partenaires à rester pleinement concentrés sur les échéances à venir. Grâce à un doublé de l’attaquant du Real Madrid et à une réalisation de Bradley Barcola, la France a parfaitement lancé sa campagne mondiale. Malgré la réduction du score signée Ibrahim Mbaye pour les Lions de la Teranga, les champions du monde 2018 ont maîtrisé leur sujet.

Au coup de sifflet final, Mbappé a insisté sur l’importance de conserver le même niveau d’exigence pour la suite du tournoi. « On ne peut jamais se relâcher dans une Coupe du monde. Comme on l’a vu sur d’autres rencontres, remporter le premier match est toujours compliqué », a-t-il déclaré. L’attaquant français a également évoqué ses ambitions personnelles, tout en rappelant que le collectif restait sa priorité absolue. « Je veux écrire l’histoire avec mon pays, mais mon objectif principal est d’aider la France à gagner la Coupe du monde », a-t-il assuré.

Avant de conclure : « Ce n’est que le premier match de la phase de groupes. Nous devons garder la tête froide et rester concentrés sur notre mission. » Les Bleus retrouveront la compétition lundi prochain face à l’Irak, avec l’ambition de confirmer ce départ prometteur et de se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale.



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