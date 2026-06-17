Mondial 2026: Messi dépasse Ronaldo et égale Moroslav Klose

Auteur d’un triplé face à l’Algérie lors de l’entrée en lice de l’Argentine au Mondial 2026, Lionel Messi a encore marqué l’histoire. Le capitaine de l’Albiceleste a rejoint Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde et confirmé son statut de légende du jeu.

Lionel Messi a marqué de son empreinte l’entrée en lice de l’Argentine à la Coupe du monde 2026. Auteur d’un triplé face à l’Algérie, le capitaine de l’Albiceleste a une nouvelle fois enrichi un palmarès statistique déjà exceptionnel. Pour sa 200e sélection sous le maillot argentin, le joueur de 38 ans a guidé les champions du monde vers une victoire maîtrisée face aux Fennecs. Très en vue dès le début de la rencontre, Messi avait même trouvé le chemin des filets dans les premières minutes, avant de voir sa réalisation annulée pour une position de hors-jeu.

L’Argentine a finalement pris l’avantage à la 17e minute grâce à son numéro 10. Servi à l’entrée de la surface, l’octuple Ballon d’Or a éliminé son vis-à-vis avant de décocher une frappe puissante qui a laissé Luca Zidane sans solution malgré une légère déviation du gardien algérien. Messi a ensuite poursuivi son récital en inscrivant deux nouveaux buts pour signer un triplé retentissant. Grâce à cette performance, l’attaquant argentin a atteint la barre des 16 buts en Coupe du monde. Il dépasse ainsi le Brésilien Ronaldo Nazário (15 réalisations) et rejoint l’Allemand Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Autre symbole de sa longévité exceptionnelle : Messi est devenu, aux côtés de Ronaldo Nazário, l’un des rares joueurs à avoir marqué lors de cinq éditions différentes de la Coupe du monde. Une nouvelle page de légende pour celui qui continue de repousser les limites du football mondial.





