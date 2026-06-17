Mondial 2026: la justice canadienne bloque Thomas Partey, le Ghana privé de son vice-capitaine face au Panama

À la veille de son entrée en lice face au Panama, le Ghana a appris qu’il devrait se passer de Thomas Partey. Le milieu de terrain a vu son recours contre un refus de visa rejeté par la justice canadienne, un coup dur pour les Black Stars dans ce début de Coupe du monde.

Le Ghana devra composer sans Thomas Partey pour son premier match de la Coupe du monde 2026 face au Panama. Le vice-capitaine des Black Stars a vu son recours rejeté par la justice canadienne, compromettant sa participation à la rencontre prévue à Toronto. Le milieu de terrain ghanéen contestait une décision des autorités canadiennes de l’immigration lui refusant l’octroi d’un visa de résident temporaire. Cette décision était liée à la procédure judiciaire en cours le concernant au Royaume-Uni.

Lors de l’audience tenue à Ottawa, les représentants du gouvernement canadien ont estimé que le statut de footballeur international de Partey ne justifiait aucun traitement particulier. Ils ont rappelé que les règles d’immigration s’appliquent de manière identique à tous les voyageurs et que les autorités disposent d’une marge d’appréciation même en l’absence d’une condamnation définitive. La défense du joueur a tenté de faire valoir plusieurs précédents impliquant des personnalités publiques autorisées à entrer sur le territoire malgré des dossiers juridiques en cours. Ses avocats ont également souligné les conséquences sportives d’une telle décision pour le Ghana.

Le tribunal a finalement donné raison aux autorités canadiennes, mettant un terme aux démarches entreprises pour permettre au milieu de terrain de rejoindre ses coéquipiers avant le coup d’envoi du tournoi. Cette décision constitue un revers important pour les Black Stars, qui perdent l’un de leurs cadres les plus expérimentés à la veille d’un rendez-vous crucial. Malgré cette absence, Partey demeure autorisé à se rendre aux États-Unis, où le Ghana disputera ses deux autres rencontres du groupe L face à l’Angleterre et à la Croatie. Le joueur, qui conteste les accusations portées contre lui au Royaume-Uni, reste présumé innocent et doit comparaître devant la justice britannique dans le cadre d’une procédure toujours en cours.





