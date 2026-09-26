Suisse : Granit Xhaka écarté après l’affaire du faux certificat Covid
Granit Xhaka ne participe pas au rassemblement de la Suisse après avoir reconnu avoir acquis un faux certificat de vaccination contre le Covid-19, a annoncé la Fédération suisse de football.
Parfait NougbotinVoir tous ses articles
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Le capitaine de la sélection a reconnu publiquement son geste et présenté ses excuses. Il a également indiqué qu’il coopérait avec les autorités compétentes.
La décision de le laisser en dehors du groupe a été prise conjointement par le joueur et les dirigeants de la Fédération suisse. Celle-ci souhaite préserver la préparation de l’équipe avant ses rencontres de Ligue des nations.
Âgé de 33 ans, le milieu de Sunderland compte 152 sélections et détient le record d’apparitions avec la Suisse. Sa situation sera réévaluée après la fenêtre internationale.
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