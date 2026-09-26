Ligue des nations : Mbappé quitte les Bleus après sa blessure au genou en Turquie

Kylian Mbappé quitte le rassemblement de l’équipe de France après s’être blessé au genou vendredi 25 septembre 2026 lors de la victoire 1-0 en Turquie, en Ligue des nations.

Le capitaine français avait inscrit l’unique but de la rencontre à la 54e minute, servi par Michael Olise. Il a reçu des soins immédiatement après son but, a tenté de reprendre le jeu, puis a dû céder sa place quelques minutes plus tard.

La Fédération française de football a indiqué que l’attaquant souffrait d’une blessure au tendon du genou et qu’il allait retourner à Madrid. Zinédine Zidane a expliqué que le genou présentait un gonflement et que le staff ne prendrait aucun risque avec le joueur du Real Madrid.

Mbappé a porté à 67 son record de buts avec l’équipe de France avant sa sortie. Son indisponibilité pour la suite du rassemblement est désormais actée.