Bayern : Harry Kane annonce des négociations proches d’aboutir pour sa prolongation

Harry Kane a confirmé que les négociations avec le Bayern Munich pour prolonger son contrat progressaient dans le bon sens, à quelques mois de l’expiration de son engagement actuel.

L’attaquant anglais a indiqué vendredi que les discussions se poursuivaient et que les deux parties restaient sereines. Il a ajouté qu’une décision pourrait intervenir dans le mois à venir et qu’il s’attendait à une issue positive.

Le contrat de Kane avec le Bayern expire à l’été 2027. Le capitaine de l’Angleterre a répété qu’il était heureux à Munich et qu’il laissait son entourage gérer les détails de la négociation.

Le FC Barcelone fait partie des clubs présentés comme attentifs à sa situation, mais aucune offre officielle n’a été annoncée. Kane évolue au Bayern depuis son départ de Tottenham en 2023.