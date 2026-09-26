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Ligue des nations : Zidane gagne pour sa première avec la France en Turquie

Zinédine Zidane a remporté vendredi 25 septembre 2026 son premier match à la tête de l’équipe de France, victorieuse 1-0 en Turquie lors de la première journée de la Ligue des nations.

Rita Zimé
Publié le à
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Ligue des nations : Zidane gagne pour sa première avec la France en Turquie
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Kylian Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre en seconde période. La France a ensuite conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final, malgré la sortie sur blessure de son capitaine.

La Turquie a terminé la rencontre à dix après l’expulsion tardive de son gardien Ugurcan Cakir, sanctionné pour une intervention de la main hors de sa surface.

Zidane devient le premier sélectionneur français depuis Aimé Jacquet en 1994 à gagner son premier match à la tête des Bleus. L’ancien entraîneur du Real Madrid a succédé à Didier Deschamps après quatorze années de mandat.

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