Ligue des nations : la Belgique gâche le retour de Mancini, l’Italie battue 2-0

La Belgique a battu l’Italie 2-0 vendredi 25 septembre 2026 au Stadio Olimpico de Rome, pour la première journée de la Ligue des nations et le retour de Roberto Mancini à la tête de la Nazionale.

Mika Godts a ouvert le score à la 20e minute après une récupération belge, avant que Dodi Lukebakio ne double la mise à la 69e sur une contre-attaque conclue d’une frappe enroulée.

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a multiplié les interventions pour maintenir son équipe dans le match, tandis que l’Italie a aussi trouvé la barre en fin de rencontre.

La rencontre marquait également les débuts de Mark van Bommel comme sélectionneur de la Belgique. Les Diables Rouges prennent ainsi trois points dans un groupe qui comprend également la France et la Turquie.