Stéphane Zabavy: un pasteur fait des révélations sur son infortune et cite son ex Josey

Un pasteur ivoirien a fait des révélations inquiétantes sur la vie de l’acteur et artiste chanteur Stéphane Zabavy, ex de la célèbre chanteuse Josey.

Stéphane Zabavy, ex compagnon de la chanteuse Josey rencontre d’énormes difficultés dans sa vie selon un pasteur lors d’une prédication. En plein culte, le pasteur informe Stéphane Zabavy qu’il y a quelqu’un qui retient son nom dans le monde des ténèbres.

« Quand je te regardais, le Seigneur m’a dit que cet homme, c’est une grande bénédiction. Mais il y a des lois. Normalement toi, tu devrais être parmi les acteurs terribles dans cette nation, avoir beaucoup d’argent. C’est parce qu’il y avait des problèmes entre toi et Josey. C’est à cause d’un dossier (…). Les gens se sont mis ensemble, pour dire qu’on doit finir avec cet homme », a déclaré le pasteur cité par Afrique sur7.

Le pasteur va plus loin et révèle que des personnes dont il n’a pas voulu citer des noms seraient allées dire « à feu Hamed Bakayoko de se séparer de Stéphane Zabavy. Or, le monsieur avait des projets avec toi’’, a-t-il dénoncé.

Pour l’heure, ni Josey, ni Stéphane Zabavy n’ont répondu à cette révélation choquante. Selon certaines indiscrétions, Stéphane Zabavy serait « Bijou », celui à qui Josey a dédié sa chanson à succès « Diplôme ».