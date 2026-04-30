Spéculation sur le ciment: l’administration initie une rencontre de régulation avec les acteurs à Parakou

Face à la flambée des prix du ciment observée dans plusieurs localités du nord du Bénin, la Direction départementale de l’Industrie et du Commerce du Borgou et de l’Alibori a réuni, jeudi 30 avril 2026 à Parakou, les principaux revendeurs du secteur, rapporte Fraternité. Cette séance d’échanges intervient après un communiqué officiel publié la veille, dans un contexte de fortes tensions sur le marché.

À Parakou, la tonne de ciment se négocie actuellement entre 100 000 et 120 000 francs CFA, avec des écarts importants d’un point de vente à l’autre. Une situation que l’administration estime injustifiée au regard des données économiques disponibles.

Prenant la parole, le directeur départemental, Rufus Saré, a été sans détour. Selon lui, aucun facteur objectif ne saurait expliquer une telle envolée des prix. Il a dénoncé la diffusion de « mauvais prix » sur le marché et rappelé aux acteurs leur responsabilité collective, tant vis-à-vis des consommateurs que de l’État. Il a également prévenu que les pratiques spéculatives ne resteraient pas sans conséquences.

Les revendeurs, de leur côté, ont tenté de justifier ces hausses par l’augmentation des coûts de transport et du gasoil, variables selon les circuits de distribution. Des arguments qui n’ont pas convaincu l’administration. Celle-ci soutient que, malgré ces charges, les marges doivent rester dans des limites raisonnables et conformes aux règles en vigueur.

Les chiffres avancés par la direction indiquent que le prix de cession du ciment au niveau des grossistes oscille entre 90 000 et 91 000 francs CFA la tonne, un niveau considéré comme relativement stable. Sur cette base, les échanges ont abouti à une proposition de plafonnement du prix de revente en magasin autour de 98 000 francs CFA la tonne, un seuil présenté comme un compromis acceptable entre viabilité économique et protection du consommateur.

L’administration a toutefois tenu à rappeler que ce cadre indicatif n’exclut pas les contrôles. Tout acteur qui s’en écarterait s’exposerait à des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Au-delà de cette rencontre, la Direction départementale de l’Industrie et du Commerce a assuré que des mesures sont en préparation pour renforcer le suivi de la chaîne de distribution, notamment en matière de logistique et de livraison. L’objectif affiché est clair : stabiliser durablement le marché du ciment dans le Borgou et l’Alibori, et ramener les prix à des niveaux compatibles avec le pouvoir d’achat des populations.

Cette concertation marque ainsi une étape importante dans la lutte contre la spéculation, avec l’ambition de rétablir un équilibre bénéfique à la fois aux consommateurs, aux commerçants et à l’économie locale.