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Soudan : les défections s’élargissent au sein des paramilitaires FSR

Quarante-cinq combattants des Forces de soutien rapide ont fait défection et rejoint dimanche Omdourman, où ils ont été accueillis par des unités de l’armée soudanaise. Cette nouvelle reddition illustre l’intensification des départs au sein des paramilitaires, engagés dans une guerre contre l’armée depuis avril 2023.

Mohamed ISSA
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Sécurité
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Soudan : les défections s’élargissent au sein des paramilitaires FSR
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Le groupe était conduit par trois chefs militaires originaires du Kordofan du Nord, Othman al-Nour, Ali el-Zein et Younes Idriss. Les déserteurs sont arrivés avec des armes lourdes, des véhicules militaires et différentes munitions, selon les informations rapportées sur cette opération.

Les trois commandants sont originaires de Bara, une ville du Kordofan du Nord récemment reprise par l’armée. Ils ont justifié leur départ par ce qu’ils ont qualifié de « racisme tribal » ainsi que par des salaires impayés.

Cette défection s’ajoute à celles d’al-Nour el-Kobba et d’Ali Rezkallah, connu sous le nom de Savna, deux autres chefs militaires des FSR ayant rallié l’armée en mai. Plusieurs départs ont également été signalés depuis le début de l’année, dans un contexte marqué par les avancées des forces gouvernementales au Kordofan du Nord.

La pression militaire s’accentue

L’armée soudanaise affirme que les Forces de soutien rapide subissent un effondrement majeur sur plusieurs fronts, en particulier au Kordofan du Nord. Forte de ses gains territoriaux dans cette région, elle appelle d’autres factions paramilitaires à déposer les armes et à se rendre.

Au cours des deux dernières semaines, l’armée a aussi annoncé l’arrivée dans ses rangs de plusieurs centaines de dissidents des FSR. Des experts attribuent cette multiplication des défections à l’intensification de la pression militaire et aux divisions internes qui fragiliseraient les forces paramilitaires.

Les FSR contrôlent encore de vastes zones du Soudan, notamment dans la région du Darfour, mais elles sont confrontées à la progression de l’armée dans plusieurs secteurs stratégiques. Le Kordofan du Nord constitue un axe important entre le centre du pays, la capitale Khartoum et les régions occidentales.

Parallèlement, une frappe de drone menée dimanche dans l’Etat du Darfour du Nord a fait 35 morts, selon un communiqué du groupe de défense des droits humains Emergency Lawyers. Cette organisation a accusé l’armée régulière soudanaise d’être responsable de l’attaque.

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