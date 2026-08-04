Éthiopie : après des combats au Tigré, des habitants fuient vers le Soudan

Des centaines de personnes ont fui vers le Soudan après des combats ayant opposé samedi les forces fédérales éthiopiennes aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, dans le nord de l’Éthiopie. Les deux camps s’accusent mutuellement de chercher à provoquer une nouvelle guerre dans cette région déjà ravagée par un conflit entre 2020 et 2022.

Les affrontements se sont déroulés près de la frontière soudanaise, dans l’ouest du Tigré. Des habitants installés du côté soudanais ont indiqué avoir entendu des explosions et des tirs nourris pendant plusieurs heures.

Selon une source médicale située à la frontière, des combattants blessés ont été transportés vers la localité soudanaise d’al-Hashaba, à environ 15 kilomètres de la zone des combats. Cette région accueille déjà des milliers de personnes déplacées par la précédente guerre du Tigré.

D’après des sources locales et sécuritaires, les affrontements ont commencé vers 06H00 samedi et se sont poursuivis jusqu’à environ 17H00. Le TPLF a accusé les autorités fédérales d’avoir lancé une « vaste offensive d’infanterie », tandis qu’aucune réaction officielle du gouvernement n’était disponible, rendant difficile l’identification précise des forces engagées.

Une zone disputée

Les combats ont eu lieu dans le Tigré occidental, un territoire contesté et administré par des nationalistes de la région voisine de l’Amhara. Des milices sont également présentes dans cette zone, où les rivalités territoriales et politiques restent particulièrement vives.

La reprise des violences intervient alors que les autorités éthiopiennes et le TPLF s’accusent depuis plusieurs jours de préparer une nouvelle confrontation. La semaine dernière, le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, une formation d’opposition, avait accusé le gouvernement fédéral de pousser le Tigré vers un nouveau conflit.

La guerre menée au Tigré entre 2020 et 2022 avait opposé les forces fédérales et leurs alliés au TPLF. Selon l’Union africaine, elle a causé environ 600.000 morts, entre les victimes directes des combats et celles liées aux pénuries et aux déplacements.

L’accord de paix signé en novembre 2022 avait mis fin aux principales hostilités, sans régler toutes les questions territoriales et politiques. Les nouveaux affrontements signalés près de la frontière soudanaise interviennent alors que des populations déplacées continuent de vivre dans des conditions précaires dans cette région.