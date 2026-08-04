Maroc : des familles recherchent leurs proches disparus après les traversées périlleuses à Ceuta

La traversée illégale de migrants du Maroc vers l’enclave espagnole de Ceuta a fait au moins 11 morts, selon le ministère marocain de l’Intérieur. Des dizaines de personnes sont également portées disparues, d’après l’Association marocaine des droits humains, qui tente d’aider les familles à retrouver leurs proches.

Depuis plusieurs jours, des familles se rassemblent à la frontière entre le Maroc et Ceuta dans l’espoir d’obtenir des informations sur des proches ayant tenté de franchir la barrière. Certaines viennent de villes éloignées de Tétouan ou de Ceuta et restent sur place jour et nuit, selon Jamila, membre de l’association.

« Il y a des familles originaires d’autres villes du Maroc qui restent là-bas jour et nuit », a-t-elle témoigné. Elles attendent des nouvelles de leurs enfants, de leurs frères ou d’autres membres de leur famille, dans un climat de grande inquiétude.

L’AMDH affirme avoir été contactée par une trentaine de familles privées de nouvelles depuis plusieurs jours. Les recherches sont compliquées par les conditions de la traversée, de nombreux migrants ayant perdu leur téléphone ou ne disposant d’aucun moyen de le recharger.

Des recherches limitées par le manque d’informations

« Il y a un nombre très important, on parle de dizaines de personnes », a indiqué Jamila. L’association prévoit de poursuivre ses démarches pour recueillir des informations et tenter d’identifier les personnes disparues.

Pour aider les familles, l’AMDH utilise les réseaux sociaux et prend contact avec des personnes présentes dans les centres d’accueil de Ceuta. Des photographies sont notamment transmises afin de vérifier si certains migrants recherchés se trouvent parmi les personnes prises en charge.

Quelques recherches ont déjà permis de retrouver des proches, mais les moyens de l’association restent limités face au nombre de migrants arrivés dans l’enclave. Selon les autorités espagnoles, plus de 50 000 personnes ont tenté de franchir la frontière à Ceuta.