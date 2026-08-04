Centrafrique : un ressortissant suisse et un soldat tués dans une attaque au nord de Bangui

Un ressortissant suisse et un militaire centrafricain ont été tués samedi après-midi lors d’une attaque armée à Imohoro, un village situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bangui. L’assaut, survenu aux abords de la capitale, a suscité l’inquiétude des habitants, déjà confrontés à une insécurité persistante dans la région.

Selon les premières informations recueillies sur place, les deux hommes se trouvaient dans le secteur dans le cadre d’une mission liée à la recherche d’or. Le ressortissant suisse était escorté par un sergent des Forces armées centrafricaines lorsque leur convoi a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés.

Des vidéos et des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montrent les corps d’un militaire centrafricain et d’un homme blanc étendus au sol, en pleine brousse. L’authenticité de ces images n’a pas été établie de manière indépendante, mais des sources locales ont confirmé la mort des deux hommes.

Alertée par les habitants, une unité des Forces armées centrafricaines basée à Damara, à une dizaine de kilomètres d’Imohoro, est rapidement intervenue. Les soldats ont échangé des tirs avec les assaillants pendant plusieurs minutes, avant que ceux-ci ne prennent la fuite, selon une source militaire.

Une zone régulièrement touchée

Les militaires ont ensuite récupéré les dépouilles du sergent et du ressortissant suisse, qui ont été transférées à Bangui. La délégation suisse en République centrafricaine n’avait pas réagi dimanche matin à cette attaque.

Aucune revendication n’a été formulée et l’identité des assaillants reste inconnue. Les autorités centrafricaines n’ont pas encore communiqué sur les circonstances précises de l’attaque ni sur le nombre exact d’hommes impliqués.

La zone d’Imohoro, située au nord de Bangui, est régulièrement confrontée à des attaques armées, des actes de banditisme et des braquages. Cette situation limite les déplacements des habitants et perturbe leurs activités quotidiennes.

Les Forces armées centrafricaines ont renforcé les patrouilles dans le secteur et poursuivent des opérations de ratissage pour tenter de retrouver les assaillants. Les recherches se poursuivaient dimanche, sans information disponible sur d’éventuelles arrestations.