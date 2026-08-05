Soudan : l’armée traque les paramilitaires FSR trafiquants d’or à la frontière égyptienne

Une opération sécuritaire conjointe est menée depuis plusieurs jours par le Soudan et l’Égypte de part et d’autre de leur frontière afin de lutter contre les réseaux de contrebande d’or. Cette initiative intervient après la décision du Conseil de sécurité et de défense soudanais de prendre des mesures renforcées contre un trafic qui contribue largement au financement de la guerre.

Le Soudan est l’un des principaux producteurs d’or du continent africain, mais plus de la moitié de sa production serait écoulée illégalement, selon des experts. L’armée soudanaise affirme vouloir cibler les Dahhaba, les orpailleurs, démanteler les réseaux clandestins d’extraction et sécuriser les zones montagneuses situées près de la frontière égyptienne.

Ces régions sont devenues des foyers de contrebande et sont notamment utilisées par les Forces de soutien rapide, les FSR, qui contrôlent une partie du territoire soudanais. Le trafic permettrait aux paramilitaires dirigés par Mohamed Hamdane Daglo, dit Hemedti, de disposer de ressources considérables pour poursuivre les combats.

Hemedti a été récemment présenté par le quotidien britannique The Guardian comme l’un des hommes les plus riches du Soudan. Avec sa famille, il avait pris le contrôle dès 2017 de la mine d’or de Jabal Amer, considérée comme la plus importante du pays, tandis que les FSR se sont également emparées, au début de la guerre, de 1 273 kilogrammes d’or entreposés dans la banque centrale à Khartoum.

Un trafic qui concerne les deux camps

Les FSR ne sont toutefois pas les seules à tirer profit de l’or extrait illégalement. L’armée soudanaise est elle aussi accusée de participer à ces circuits, notamment par l’intermédiaire de Hassan al-Burhan, avocat et frère du général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l’armée soudanaise.

En 2025, la production officielle d’or a atteint environ 70 tonnes, son niveau le plus élevé en cinq ans. Ce volume resterait cependant largement inférieur aux quantités écoulées clandestinement, selon plusieurs spécialistes du dossier.

L’Union européenne a estimé en juillet que l’or constituait l’une des principales sources de revenus utilisées pour financer la guerre au Soudan. Elle a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations d’or soudanais, visant les deux camps engagés dans le conflit, l’armée comme les paramilitaires.

La semaine dernière, la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper a également annoncé des sanctions contre les exportations d’or soudanais. Elle a déclaré que la population continuait de payer le prix d’une guerre alimentée par des flux illicites d’or et de fonds qui renforcent les capacités financières des deux parties.

Des sanctions et des réseaux sous surveillance

Les États-Unis avaient déjà sanctionné en 2024 la société al-Jonaid, contrôlée par la famille de Hemedti. Cette entreprise est soupçonnée de jouer un rôle central dans les activités économiques liées aux forces paramilitaires.

Des images satellites analysées en 2025 ont révélé la présence de pistes d’atterrissage et de plus de 40 tunnels sur un site situé dans le Darfour du Nord. Cette même année, les revenus tirés du trafic d’or par les paramilitaires étaient estimés à plus de 850 millions de dollars.

Le commerce clandestin de l’or permet aux belligérants d’acheter des armes, de rémunérer leurs combattants et de maintenir leurs réseaux logistiques. Il alimente également les rivalités régionales autour des ressources minières soudanaises.

Le conflit opposant l’armée aux FSR a plongé le Soudan dans une grave crise humanitaire et provoqué le déplacement de millions de personnes. Dans ce contexte, le contrôle des zones aurifères et des routes de contrebande est devenu un enjeu stratégique majeur pour les deux camps.