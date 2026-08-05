Sécurité sous-régionale: le Bénin et le Nigeria scellent un partenariat renforcé face au terrorisme

Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, a reçu ce mardi à Cotonou le général Christopher Gwabin Musa, ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria.

Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération militaire transfrontalière et de la mutualisation des efforts de lutte contre l’insécurité dans la sous-région.

​Accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport international de Cotonou, le ministre nigérian et sa délégation de hauts responsables militaires se sont immédiatement rendus à la base de Togbin. Le général Christopher Gwabin Musa y a rencontré le contingent de soldats nigérians actuellement stationné sur place.

​Il a salué leur rigueur, leur professionnalisme ainsi que leur participation remarquée au défilé militaire du 1er août à Cotonou, une présence qualifiée de symbole fort de la fraternité et de la solidarité d’armes entre les deux nations.

​Fusion des stratégies et appel à la collaboration citoyenne

​Les discussions se sont poursuivies par une séance de travail bilatérale au cabinet du ministère béninois de la Défense. Gildas Agonkan a plaidé pour une convergence totale des capacités, des talents et des moyens logistiques des deux armées afin de faire face à une menace terroriste protéiforme et sans frontières.

​Transmettant les salutations du président nigérian et félicitant le Bénin pour sa fête nationale, le général Christopher Gwabin Musa a réaffirmé la volonté ferme d’Abuja de fermer les brèches sécuritaires conjointement avec Cotonou.

Il a conclu en lançant un appel pressant aux populations civiles des deux côtés de la frontière pour qu’elles coopèrent activement avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant tout mouvement suspect, rappelant que l’isolement social des groupes armés demeure le meilleur levier pour neutraliser leur expansion.