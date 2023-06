Soudan: la fermeture de l’espace aérien prolongée jusqu’au 30 juin

- Publicité-

L’Autorité soudanaise de l’aviation civile a annoncé jeudi, la prolongation de la fermeture de l’espace aérien du pays jusqu’au 30 juin. Cette décision vise à garantir la sécurité et la stabilité dans un contexte d’affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide. Cependant, la mesure suscite des inquiétudes quant à son impact sur les voyages et le transport de l’aide humanitaire.

Le Soudan a décidé de prolonger la fermeture de son espace aérien jusqu’à la fin du mois de juin, selon une annonce de l’Autorité soudanaise de l’aviation civile. Cette décision intervient dans un contexte d’affrontements persistants entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) dans plusieurs régions du pays, y compris la capitale Khartoum.

La fermeture de l’espace aérien, qui a déjà été prolongée à plusieurs reprises depuis le 15 avril, exclut tout le trafic aérien, à l’exception des vols humanitaires et d’évacuation autorisés par les autorités compétentes. Cependant, les détails spécifiques sur l’obtention de ces permis n’ont pas été fournis.

- Publicité-

Cette prolongation de la fermeture de l’espace aérien soulève des préoccupations quant à son impact sur les voyages, les échanges commerciaux et le transport de l’aide humanitaire. Les compagnies aériennes internationales opérant des vols à destination ou en provenance du Soudan devront revoir leurs plans et trouver des solutions alternatives pour minimiser les perturbations pour les passagers.

La situation au Soudan demeure tendue, avec des affrontements réguliers entre l’armée et les FSR. Les deux parties se sont mutuellement accusées de lancer des attaques contre leurs quartiers généraux respectifs. Les FSR, initialement formées pour soutenir les forces gouvernementales dans la lutte contre les mouvements rebelles dans la région du Darfour, ont élargi leur champ d’action, ce qui a conduit à des tensions avec l’armée.