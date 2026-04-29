Drame familial dans le Couffo: un écolier de 13 ans décède à Lalo après une crise soudaine

Un drame familial a endeuillé la commune de Lalo, dans le département du Couffo, où un écolier âgé de 13 ans en classe de CM1 a perdu la vie à la suite d’une crise survenue de manière brutale.

Selon les informations recueillies auprès de sources locales, l’adolescent aurait été victime d’un malaise fatal après avoir présenté des signes de détresse dans la journée. Le décès est intervenu peu de temps après la crise, malgré l’alerte donnée par son entourage.

Des éléments de terrain rapportés par Le Potentiel indiquent que la veille du drame, le père de la victime lui aurait infligé une correction corporelle après l’avoir surpris en train de fumer.

Si un lien direct entre cette sanction et la crise mortelle n’est pas officiellement établi à ce stade, les circonstances entourant le décès suscitent une vive émotion et de nombreuses interrogations au sein de la communauté.

Alertées, les autorités locales et les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour les constats d’usage. Le père de la victime informé de leur arrivé, avait déjà pris la fuite mais il est vite rattrapé par les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les causes exactes du décès et de situer les responsabilités éventuelles.