Soudan du Sud : Save the Children suspend ses activités dans l’est du pays

Après la suspension décidée par le Programme alimentaire mondial, l’ONG Save the Children a également interrompu, depuis jeudi, ses activités dans la partie orientale du pays.

L’organisation a indiqué avoir arrêté temporairement ses opérations et procédé à l’évacuation de ses trente collaborateurs basés dans l’État de Jonglei.

Cette mesure fait suite à une série d’attaques visant les installations de l’ONG, selon son annonce.

