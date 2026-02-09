Sophie Davant revient sur sa complicité avec William Leymergie

Sophie Davant et William Leymergie ont officialisé leur relation en juillet 2024 après avoir longtemps maintenu le lien dans la discrétion, une histoire qui a pris racine lors de vacances et qui a alimenté plusieurs interventions publiques des deux animateurs. Leur passage progressif de la complicité professionnelle à une relation amoureuse, évoqué dans différents médias, a d’abord été gardé secret, puis confirmé par des confidences citées par Paris Match, RTL et des émissions télévisées.

En 2023, lors d’un passage sur le Buzz TV, Sophie Davant avait refusé de commenter la nature exacte de leur relation, déclarant de façon lapidaire qu’elle n’aborderait pas le fait que William Leymergie soit « son compagnon ou pas ». Cette réserve publique illustrait la volonté du duo de préserver leur vie privée malgré la curiosité médiatique autour de deux figures connues de la télévision française.

Les éléments rendus publics indiquent que le basculement s’est produit au retour d’un séjour en Grèce. Interrogée par Paris Match, Sophie Davant a raconté qu’un appel de William, alors qu’elle était en vacances, avait marqué une étape : bien qu’ils ne soient pas encore « ensemble » à ce moment précis, un dîner à son retour a été le point de départ de « leur histoire ». Ces déclarations ont constitué la première confirmation nette, après une période de silence et d’ambiguïté médiatique.

Complicité professionnelle, différence d’âge et choix de vie

La relation entre les deux animateurs s’inscrit aussi dans un long passé professionnel partagé. Sophie Davant a décrit William Leymergie comme quelqu’un qui lui a offert une « vraie chance », se présentant comme sa « petite sœur spirituelle » avant de devoir s’émanciper de ce parrainage. Elle a évoqué sur Canal+ la proximité et la complicité qui ont précédé leur liaison, ainsi que les tensions qui peuvent surgir lorsque les rôles évoluent.

La différence d’âge, chiffrée à 14 ans dans ses déclarations, est également abordée par l’animatrice. Sophie Davant a qualifié leur histoire de « récente » et a exprimé le souhait qu’elle « dure longtemps », tout en rapportant que William lui a assuré qu’il ne l’imposerait jamais une situation difficile. Elle confie cependant ne pas y croire totalement, signalant un sentiment de responsabilité envers lui et ses enfants.

Avant cette relation, Sophie Davant avait affirmé s’être résignée à la vie de célibataire, ajoutant qu’elle avait « pris un chien » en imaginant devenir « une mémère à chien ». Elle a précisé au micro de RTL que William devait désormais composer avec son chien, Raoul, une réalité domestique acceptée mais qui, selon ses mots, n’était pas forcément souhaitée au départ.

