Michel Drucker admire Patrick Sébastien mais critique son nouveau projet musical

Patrick Sébastien, figure emblématique du paysage audiovisuel français, fait son retour sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé Olé Osé volume 2 . Sorti ce mois-ci, ce disque comprend dix titres inédits qui reprennent la verve et la provocation caractéristiques de l’animateur et chanteur de 72 ans. Parmi ces morceaux, une chanson en particulier, Delphine , cible directement Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qu’il tient responsable de son départ brutal de la chaîne publique en 2019. Cette sortie a déclenché une onde de choc dans le monde médiatique, provoquant des réactions à la fois de la classe dirigeante artistique et des proches du chanteur.

Patrick Sébastien avait jusqu’ici conservé un certain silence officiel sur les raisons précises de son éviction de France Télévisions, après plus de trente ans de collaboration et l’animation d’émissions phares comme Le Plus Grand Cabaret du Monde. Toutefois, il a toujours exprimé son ressentiment quant à ce départ, évoquant des motifs discriminatoires liés à son âge, son sexe et son origine. Lors d’une audition à l’Assemblée Nationale en mars dernier devant la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, il avait réitéré avec virulence: « J’ai été viré pour ça, quand même : ‘Homme blanc de plus de cinquante ans’. » C’est dans ce contexte de rancune que la chanson Delphine a vu le jour, marquant une nouvelle étape dans ses règlements de compte musicaux.

Le titre Delphine ne laisse guère de place à l’ambiguïté. Sur un ton festif mêlé de cruauté, Patrick Sébastien laisse entendre qu’une relation intime avec Delphine Ernotte aurait pu changer son destin chez France Télévisions. Parmi les paroles les plus marquantes : « Delphine, si t’avais connu ma p***, on aurait été si heureux. Delphine, si t’avais connu ma p***, on aurait été amoureux. » Ces couplets provoquants, scandés par un refrain répété en chœur, ont suscité un vif émoi dans les sphères médiatiques et politiques. RTL a notamment rapporté que la présidente de France Télévisions envisageait une action en justice pour outrage sexiste et sexuel, une réponse qui souligne la tension autour de ce morceau.

Une réaction mesurée de Michel Drucker face à la polémique

Michel Drucker, incontournable animateur français et ami de longue date de Patrick Sébastien, a pris la parole pour exprimer son point de vue sur cette polémique. Dans les colonnes du Parisien le 29 avril 2026, Drucker a salué le talent créatif et la carrière hors norme de son camarade tout en désapprouvant la démarche musicale provocatrice. Il a déclaré : « Pour moi, c’est le plus grand talent de sa génération. Il a fait des choses que personne d’autre n’a faites. Il a une belle plume, c’est un bon acteur. » Il a également mis en lumière la dimension personnelle de Sébastien, qui continue de souffrir de drames passés.

Néanmoins, Michel Drucker a souligné la maladresse de cette chanson : « Il a été blessé par son départ de France Télévisions, mais c’est vrai qu’il aurait pu s’abstenir de faire cette chanson. Il n’a pas besoin de ça. » Cette mise en garde semble revêtir une importance particulière, d’autant que Drucker a révélé avoir conseillé Patrick Sébastien de ne pas interpréter ce morceau lors de son audition à l’Assemblée Nationale. Selon lui, la tendance provocatrice et contestataire de Sébastien, qu’il compare à celle de Serge Gainsbourg, justifie cette posture artistique, mais ne doit pas outrepasser certaines limites.

La sortie de Olé Osé volume 2 et en particulier de la chanson Delphine confirme la volonté de Patrick Sébastien de poursuivre sa carrière musicale sur un ton incisif, développant des thèmes personnels tout en nourrissant une controverse autour de son éviction du service public audiovisuel.