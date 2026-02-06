Sonia Mabrouk quitte officiellement CNews

Sonia Mabrouk a annoncé son départ de CNews et d’ Europe 1 , mettant fin à treize années de collaboration avec la chaîne et neuf ans de présence sur la station radio, décision rendue publique dans un communiqué transmis à l’AFP et liée à un désaccord autour du maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, récemment condamné à deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende.

Sonia Mabrouk a annoncé son départ de CNews et d’Europe 1, mettant fin à treize années de collaboration avec la chaîne et neuf ans de présence sur la station radio, décision rendue publique dans un communiqué transmis à l’AFP et liée à un désaccord autour du maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, récemment condamné à deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende.

La journaliste a précisé qu’elle quitterait CNews à l’issue de son préavis d’un mois, restant à l’antenne pendant cette période. Son communiqué évoque une rupture durable avec une partie de la direction de la chaîne, née de sa prise de distance publique vis‑à‑vis du choix de maintenir Jean‑Marc Morandini sur les programmes malgré sa condamnation rendue définitive le 14 janvier.

Connue pour ses interviews politiques et son ton tranchant, Sonia Mabrouk a également annoncé son départ d’Europe 1, où elle officiait depuis neuf ans. La décision intervient alors qu’elle est enceinte de son deuxième enfant et se dirige vers un congé maternité prochain.

Crise de direction, déclarations publiques et tensions en coulisses

Selon plusieurs sources citées par la presse, le départ de Sonia Mabrouk trouve sa source dans un désaccord ouvert avec la hiérarchie de CNews au sujet de la présence à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, animateur dont la condamnation pour corruption de mineurs a été confirmée. Dans une lettre rendue publique, la journaliste évoque une « altération certaine et effective » de ses relations avec une partie de la direction depuis qu’elle a exprimé sa désapprobation.

Lors d’un entretien avec le député PS Jérôme Guedj, Sonia Mabrouk avait expliqué ne pas être à l’origine de la décision de la chaîne tout en affirmant son soutien aux victimes et sa réprobation face au maintien de l’animateur. « J’ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie, mais en aucun cas, ça ne vaut de cautionner cela », déclarait‑elle, selon les retranscriptions publiées.

La presse rapporte également des épisodes de tension dans les locaux de CNews. Des médias ont évoqué une altercation verbale entre la journaliste et Serge Nedjar, directeur général de la chaîne, survenue dans sa loge peu avant la diffusion d’une émission. Des propos attribués à la direction — « Jean‑Marc Morandini restera coûte que coûte » — auraient été tenus, et la discussion se serait envenimée jusqu’à la décision de Mabrouk de demander à partir dans de « bonnes conditions », selon les mêmes sources.

Avant l’annonce officielle, la journaliste a connu une quinzaine de jours marqués par des absences à l’antenne et des échanges avec le groupe Canal+, propriétaire de CNews. Les modalités précises de son départ — conditions financières et clauses éventuelles — n’ont pas été détaillées publiquement par la chaîne ni par la journaliste dans son communiqué transmis à l’AFP.