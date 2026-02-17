Sonia Mabrouk : ‘le pronostic vital est engagé’ pour la France

Sonia Mabrouk , présentatrice et éditorialiste bien connue des téléspectateurs et auditeurs français, a annoncé début février 2026 qu’elle mettait fin à ses collaborations avec plusieurs médias du groupe Bolloré, dont CNews et Europe 1, et qu’elle quittait également Le Journal du dimanche. Après plus d’une décennie de présence médiatique, ses départs interviennent à la suite de prises de position publiques, notamment contre le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini après sa condamnation, et s’inscrivent dans un mouvement de retrait qu’elle justifie par souci de cohérence professionnelle et par un événement personnel à venir.

Sonia Mabrouk, présentatrice et éditorialiste bien connue des téléspectateurs et auditeurs français, a annoncé début février 2026 qu’elle mettait fin à ses collaborations avec plusieurs médias du groupe Bolloré, dont CNews et Europe 1, et qu’elle quittait également Le Journal du dimanche. Après plus d’une décennie de présence médiatique, ses départs interviennent à la suite de prises de position publiques, notamment contre le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini après sa condamnation, et s’inscrivent dans un mouvement de retrait qu’elle justifie par souci de cohérence professionnelle et par un événement personnel à venir.

Arrivée sur Europe 1 en 2013, Sonia Mabrouk s’est progressivement imposée comme une voix influente du paysage médiatique français grâce à son style incisif et ses analyses politiques. Au fil des années, elle a animé plusieurs émissions : Le Débat des Grandes Voix, Les Éclaireurs, Midi News et La Grande Interview, disciplines où elle a construit son image d’intervieweuse politique. Dans son communiqué transmis à l’AFP, elle rappelle l’attachement à la radio qui l’a vue « faire ses premiers pas » tout en expliquant sa décision de partir « dans un souci de cohérence ».

La chronologie des annonces est précise : le 6 février 2026, elle a officialisé sa démission de CNews ; une semaine plus tard, le 13 février, elle a confirmé son départ d’Europe 1 et de médias appartenant au groupe Bolloré. Elle a également annoncé la fin de sa collaboration avec Le Journal du dimanche et déclaré vouloir « se concentrer sur un heureux événement qui arrive prochainement, ainsi que sur la suite de mon parcours professionnel ». Dans ce communiqué, elle a exprimé sa gratitude envers les auditeurs et les équipes qui l’ont accompagnée pendant près de quinze ans.

Prises de position publiques et dernier entretien

Le 15 février 2026, Sonia Mabrouk était l’invitée de l’émission Les Incorruptibles, animée par Éric Morillot sur YouTube, où elle est revenue sur des sujets de société sensibles, parmi lesquels l’immigration et la liberté d’expression en France. Lors de cet entretien, elle a livré une analyse très critique de l’état du pays, estimant que la France connaissait un phénomène de perte d’attributs nationaux et de désagrégation des repères collectifs.

La journaliste a utilisé des formules fortes pour qualifier la situation : elle a déclaré que « le pronostic vital de la France est engagé » et estimé que « la France n’est plus une nation aujourd’hui », en évoquant la disparition supposée de frontières maîtrisées et la question des déficits. Ces propos s’inscrivent dans une ligne éditoriale déjà visible dans ses prises de position publiques et ses interviews, où elle ne cache pas ses inquiétudes pour l’avenir collectif.

Face à ce constat, Sonia Mabrouk a expliqué son refus de la passivité : se disant « habitée par son amour pour la France », elle s’alarme d’une indifférence qu’elle qualifie d’« anesthésie » en Occident. Dans cet entretien, elle a affirmé clairement : « Je ne peux pas rester sans rien faire », pointant une usure et une forme d’engourdissement social qui, selon elle, abaissent la vigilance citoyenne.

