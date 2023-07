Sommet Russie-Afrique: Poutine offre un hélicoptère présidentiel au Zimbabwe

Vladimir Poutine a offert un hélicoptère au président du Zimbabwe, a annoncé le gouvernement de ce pays jeudi, alors que le dirigeant russe cherche à obtenir le soutien de dirigeants africains réunis à Saint-Pétersbourg.

Le Président russe a fait une offre à son homologue du Zimbabwe, à savoir un hélicoptère, selon le ministère zimbabwéen de la communication. « Son Excellence le Président Poutine a donné à Son Excellence le Président Emmerson Dambudzo Mnangagwa un hélicoptère présidentiel », a annoncé le ministère sur Twitter.

His Excellency President Putin has given His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa a Presidential Helicopter, which will soon be delivered to Zimbabwe. #Engagement pic.twitter.com/BBVYwN0xSo

Le Ministère zimbabwéen a publié des photos de Mnangagwa descendant les marches de l’appareil et assis dans la cabine devant une table garnie de verres de vin blanc et d’un bol de fruits. «Cet oiseau sera bientôt dans nos cieux», a ajouté le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, sur Twitter, rebaptisé X.

Les dirigeants du Zimbabwe sont visés par des sanctions américaines et européennes pour corruption et violation des droits de l’homme. Mnangagwa, 80 ans, qui cherche à se faire réélire lors d’un scrutin qui, selon les analystes, risque d’être serré, le mois prochain, attribue depuis longtemps les difficultés économiques de son pays à ces sanctions. «Les victimes des sanctions doivent coopérer», a déclaré Mnangagwa, debout devant l’hélicoptère, dans une vidéo publiée par son Ministère de l’information.

"Logically, victims of sanctions must co-operate, and this is the co-operation we are seeing. We are grateful. Zimbabwe is surviving as a result of this co-operation both in agriculture and in the promotion of technology and education." @edmnangagwa pic.twitter.com/R4ORXO21gb