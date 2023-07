« S’il ne règle pas rapidement le différend … », le rappeur DAC menace Constantin Amoussou

- Publicité-

Le chanteur Béninois DAC a mis en garde Constantin Amoussou, acteur politique et membre du parti Bloc Républicain qu’il invite à régler de toute urgence leur différend avant qu’il n’expose tout sur les réseaux.

Qu’est-ce qui divise le rappeur Béninois DAC et Constantin Amoussou ? La réponse ne tardera certainement pas même si DAC joue à la prudence pour le moment. Visiblement le torchon brule entre les deux personnalités depuis plus de deux ans et DAC a exprimé son ras-le-bol le mardi 11 juillet 2023.

« Ce n’est pas dans mes habitudes, et je sais qu’il y a d’autres moyens de régler ce différend… mais je choisis sciemment ce canal pour son sursaut d’orgueil… », a-t-il introduit avant de rappeler à l’ordre Constant Amoussou avec qui il aurait un contentieux.

- Publicité-

« Donc… S’il y en a qui connaissent ce monsieur … merci de le contacter et de lui dire que s’il ne règle pas rapidement le différend qui nous oppose j’exposerai publiquement les faits et je prends par ailleurs les mesures légales nécessaires! Pour info ça dure depuis plus de 2 ans », a expliqué DAC. De son côté, Constantin Amoussou n’a pas encore répondu à ce vif accrochage qui risque d’avoir de rebondissement.

Articles similaires