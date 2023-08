« Si vous voulez que j’arrête de chanter, il faut … », Roseline Layo après l’annonce de sa mort

- Publicité-

Roseline Layo fait sensation dans l’industrie musicale ivoirienne depuis plusieurs mois. Dans un récent live sur les réseaux sociaux, la chanteuse a évoqué les prédictions de sa mort par certains pasteurs. Une occasion choisie par l’artiste pour aborder le sujet des pratiques occultes dans le showbiz.

La jeune artiste ivoirienne, Roseline, est en train de se faire une place de choix sur la scène musicale de la Côte d’Ivoire. Son talent indéniable et sa voix envoûtante lui ont valu une reconnaissance rapide et un grand nombre de fans. Mais ce succès s’accompagne également de quelques controverses.

Dans sa récente prise de parole en direct, Roseline Layo a réfuté les prophéties qui annonçaient sa mort imminente. Elle a exprimé sa détermination à poursuivre son parcours musical malgré les prédictions négatives et à ne pas se laisser décourager par les obstacles.

‘’Mon papa sait que sa fille n’a pas encore mis sa main dans des interdits de Dieu. Moi aussi j’ai des pères spirituels à côté de moi. Ils prient pour moi à longueur de journée. Quand la chanson ‘Donnez-nous un peu’ était sortie, la femme qui a fléchi ses genoux pour prier afin que le son marche, c’est maman Jeanne. C’est à elle que j’ai remis mes offrandes. Elle ne m’a jamais demandé des millions’’, a-t-elle répondu.

Roseline Layo prône la fidélité à Dieu

De plus, la chanteuse a soulevé la question des pratiques occultes qui revient souvent dans l’industrie du showbiz ivoirien. Elle a souligné l’importance de rester fidèle à soi-même et de ne pas céder aux pressions externes. « Nous savons où nous allons », souligne-t-elle.

« Si vous voulez que j’arrête de chanter, il faut le dire. Mais sachez que je ne vais pas arrêter de chanter, parce qu’il y a de l’argent dedans. Pourquoi je vais arrêter ? Si tu chantes bien, la musique marche et le Seigneur te bénit. Je ne peux pas arrêter. D’ailleurs, allez écouter mon nouveau morceau », a-t-elle précisé.

Mieux, Roseline Layo encourage les jeunes artistes à suivre leurs valeurs et à ne pas compromettre leur intégrité pour atteindre le succès. Roseline Layo est un exemple de détermination et de résilience dans l’univers musical ivoirien. Sa voix unique et son authenticité lui permettent de se démarquer et de conquérir le cœur du public.

