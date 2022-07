« Si tu veux partir je vais te retenir »: ce message de Shyne à Josey « soulève » la toile

Les réactions continuent d’affluer à propos de l’affaire Josey et Serey Die qui secoue la toile depuis quelques jours. Après Creol, Shan’l et bien d’autres artistes, c’est le tour du camerounais Mr Shyne de témoigner son soutien à la chanteuse Ivoirienne dans un message qui peine à faire l’unanimité.

Depuis les récentes confidences de l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire Serey Die sur Life Tv, la chanteuse Josey fait face à des nombreuses critiques sur la toile. Elle est notamment accusée d’avoir brisé le foyer d’Aline, l’épouse légale du footballeur et mère de cinq enfants.

Face à la tournure que prenait l’affaire, la chanteuse Josey qui s’était murée dans un silence total depuis la naissance de son deuxième enfant est finalement sorti de son trou pour justifier sa relation avec Serey Die avant de demander pardon à ses fans, et à Aline, l’épouse légale du footballeur.

« La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens » , a écrit la chanteuse dans un message.

Cependant, cette sortie de la chanteuse peine à arrêter la saignée, et continue de ce fait de susciter des réactions mitigées. A l’instar des nombreux artistes qui soutiennent la diva Ivoirienne, le chanteur Camerounais Shyne est également monté au créneau pour réconforter Josey à travers un message.

« Josey, je t’assure que si tu veux partir je vais te retenir ! Il serait vraiment difficile pour un homme de résister à ce charme que tu revêt. Tu as commis des erreurs, mais l’erreur est humaine. Puisses-tu trouver de la compassion et du réconfort au sein de ta famille et regagner le cœur de tes multiples fans. Nous t’aimons », a écrit l’artiste sur sa page Facebook.

A peine posté sur ses réseaux sociaux, le message de l’artiste à l’endroit de Josey a provoqué le courroux de certains de ses fans. « C’est bien facile de parler lorsqu’on ne ressent pas ce que la victime ressent à ce moment. Ce n’ c’est plus une erreur lorsqu’elle est faite deux fois, c’est un acte volontaire et c’est pas gentil« , « Si c’était le foyer de ta sœur qu’elle avait gâté à l’heure actuelle tu serais en studio« , « Toi et qui l’aimiez? ne fais pas je descends sur toi comme diarrhée du mouton hein on aime pas les voleuses de mari monsieur l’inspiration est finie depuis« , ont écrit quelques internautes.