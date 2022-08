« Si tu es à Abidjan, il faut qu’on parle », cette demande de Tina Glamour à Sidiki Diabaté

Tina Glamour, mère de feu DJ Arafat veut rencontrer le chanteur malien, Sidiki Diabaté, très proche de Carmen Sama la veuve de son fils depuis quelques temps.

Tina Glamour semble vouloir jeter les armes. Après les embrouilles, elle veut parler avec Sidiki Diabaté. En effet, la mère de DJ Arafat a exprimé ce souhait à la veille de son concert organisé pour la célébration de ses 30 ans de carrière artistique et en mémoire de ses enfants Arafat DJ et Carla.

Cette demande intervient après que Sidiki Diabaté a acheté des tickets de son concert pour un montant d’un million de francs CFA. »Je remercie Sidiki Diabaté, non pas parce qu’il a payé les tickets de mon concert à hauteur d’un million de francs CFA, mais parce qu’il est revenu vers la mère de son grand-frère Arafat que je suis. Sidiki, tu es le bienvenu à mon concert du 12 août. Je ne suis pas compliquée. Mais tant qu’il y a le respect, on est ensemble. J’ai été vraiment touchée par le geste de Sidiki. Aidez-moi à lui dire merci. C’est vrai que l’or et l’argent appartiennent à Dieu. Mais Sidiki, si tu es à Abidjan et que le temps te le permet, il faut qu’on se parle », a-t-elle déclaré dans une vidéo.

La colère de Tina Glamour contre Sidiki Diabaté

Pour l’instant, Sidiki Diabaté n’a pas encore répondu à cette demande. On se rappelle, que le chanteur malien avait, il y a quelques semaines, insinué qu’il est en couple avec la veuve de son ami, feu DJ Arafat, Carmen Sama. Mieux, il s’était affiché sur les réseaux sociaux avec la fille du Daishikan, Rafna Houon. Un rapprochement décrié par Tina Glamour qui n’a pas fait dans la dentelle pour mettre en garde le fils de la kora.

»Tu n’es personne, tu n’es pas le père de Rafna, tu l’exposes là, tu sais qu’elle est petite ? Avant que tu ne viennes donner ta merde d’un million là, il y a des gens qui ont aidé. Si vous avez vos problèmes sexuels à régler avec miss Yao, ce n’est pas Carmen Sama, c’est Miss Yao, ça n’engage que vous. Ça ne me regarde pas », avait dénoncé Tina Glamour dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. D’après la mère de DJ Arafat, c’est après le retour de DJ Arafat du Mali qu’il ne s’est plus retrouvé jusqu’à ce que mort s’en suive.