“Si je sacrifie mes yeux, comment vais-je voir ?” Gims répond aux polémiques sur ses lunettes

Le célèbre chanteur Gims est connu pour son style unique, mais il est rare de le voir sans ses emblématiques lunettes de soleil. Cet accessoire est devenu sa marque de fabrique, faisant naître de nombreuses théories et polémiques.

Les mystères entourant les lunettes de soleil de Gims continuent de susciter la polémique jusqu’au point de faire réagir l’artiste franco-congolais. Certains affirment que Gims aurait vendu son âme au diable pour obtenir le succès qu’il connaît aujourd’hui. Selon ces allégations, le frère de Dadju aurait sacrifié ses yeux en échange de sa carrière musicale florissante.

Pourtant, cette fascination pour ses lunettes de soleil persiste. Lors des interviews télévisées, Gims les ôte rarement complètement, les cachant souvent derrière sa main. Cela renforce l’idée que ses yeux pourraient cacher quelque chose de mystérieux.

Gims s’explique sans convaincre

Cependant, le chanteur réfute ces rumeurs en les qualifiant de “conneries”. Il affirme avoir déjà montré ses yeux lors de vidéos et de ses spectacles, prouvant ainsi qu’il n’a rien à cacher.

«Les gens pensent que j’ai sacrifié mes yeux, que je suis le dernier des charlatans. Je trouve ça con en fait. Si je sacrifie mes yeux, comment je vais voir ? Comment je vais pouvoir marcher sans canne ? Comment je ferai tout ce qu’un être humain est censé faire avec ses yeux ?.

C’est une dinguerie de dire que je n’enlève pas mes lunettes parce que j’ai sacrifié mes yeux. Et le pire, c’est que j’ai fait plaisir à tous ces gens qui disent ça en montrant mes pµtains d’yeux plusieurs fois dans quelques vidéos et un concert pour leur prouver que je ne les ai pas sacrifiés », a répondu l’artiste.

Gims reste insaisissable avec ses lunettes

Malheureusement, ces clarifications risquent de ne pas faire taire les polémiques. La preuve, les spéculations vont bon train sur les raisons exactes qui poussent le chanteur à toujours porter des lunettes de soleil. Est-ce une simple question de style et d’image de marque ? Ou y a-t-il une autre raison plus profonde ? Les fans et les curieux continuent de se demander ce qui se cache derrière ces verres teintés.

De son côté, outre les interrogations, Gims reste insaisissable sur ce sujet, gardant le mystère entier. Quelle que soit la vérité, il est indéniable que les lunettes de soleil font partie intégrante de son univers artistique. Elles créent une aura de mystère et font de Gims un personnage unique dans le paysage musical actuel.