« Si je n’étais pas artiste, j’allais devenir… », Tiesco Le Sultan se confie sur son rêve d’enfance

Invité sur le plateau de l’émission Willy à Midi diffusée sur Life Tv, le chanteur Ivoirien Tiesco Le Sultan a répondu sans langue de bois à un certain nombre de questions relatives à sa carrière et sa vie privée. Dans la foulée, le chanteur a révélé qu’il serait sportif s’il n’avait pas embrassé la carrière musicale.

Boulot Armand Trésor, plus connu sous l’appellation Tiesco Le Sultan a été reçu dans le fauteuil blanc de Life Tv ce mercredi pour une entrevue. L’artiste coupé-décalé connu non seulement pour son talent, mais aussi pour sa « rébellion » n’a pas manqué de faire quelques révélations sur sa vie.

Parmi les nombreuses questions qui lui ont été adressées, Tiesco Le Sultan a profité pour révéler son rêve d’enfance. A l’en croire, il serait certainement devenu sportif s’il n’avais pas choisi le monde du showbiz. « Si je n’étais pas artiste chanteur, j’allais être sportif précisément un footballeur. J’ai joué au football à Marseille FC. J’occupais le poste d’attaquant et c’est un métier que j’aime beaucoup », a-t-il indiqué.

Dans la foulée, Tiesco a profité pour répondre à ses détracteurs qui le traitent souvent de Français, qu’il a adore son pays d’origine la Côte d’Ivoire. « J’ai vécu plus de 20 ans en France mais pour rien au monde ne changera jamais ma nationalité pour devenir français ».

Pour rappel, l’artiste coupé-décalé traité souvent de « champion en diffamation », compte à son actif plusieurs démêlés avec la justice ivoirienne. Le chanteur franco-ivoirien de 33 ans avait été condamné en 2020 à un mois de prison suivi d’une amende de 1 million de FCFA pour « diffamation », « injures » et « atteinte à la pudeur et aux mœurs », suite à une plainte déposée par Molare et Max Alain Gradel.