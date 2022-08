« Si j’avais vite eu un enfant, vous auriez la même taille… », Elow’n moqué à cause de sa taille

Figure incontournable du rap game Ivoirien, Elow’n fait sans doute partie des meilleurs rappeurs de sa génération. Cependant, l’ancien membre du groupe Kiff No Beat malgré son talent hors du commun, se fait régulièrement tacler par ses collègues à cause de sa taille.

A l’instar de ses anciens coéquipiers Didi B, Jochar, Black K et Eljay, Elow’n s’est lancé dans une carrière en solo depuis la dislocation du célèbre groupe Kiff No Beat qui a révolutionné le rap game. Très vite, le jeune rappeur a connu un succès fulgurant dans le showbiz, au point d’être classé aujourd’hui parmi les rappeurs les plus en vogue.

Invité récemment pour un entretien au côté de son collègue Mike Alabi, les deux artistes ont à la fin de leur interview pris une photo afin d’immortaliser la rencontre. Publiée sur les réseaux sociaux, l’image fait jaser les internautes à cause de la légende qui l’accompagne.

En effet, Mike Alabi qui ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui s’est moqué de la taille de son collègue en écrivant en légende: « Coucou Elow’n Kiff No Beat le grand. Si j’avais vite eu un enfant, vous auriez la même taille à l’heure là”, a indiqué le protégé de Serge Beynaud en légende de l’image sur laquelle, l’on pouvait constater le grand fossé entre sa taille et celle d’Elow’n.

Très vite, ce tacle de Mike Alabi à l’endroit de son collègue a suscité une avalanche de réactions dans le rang des internautes.