« Si c’est parce que j’ai fait de la chirurgie … », Hamond Chic après avoir refait ses seins

La coach ivoirienne Hamond Chic a répondu à ses détracteurs qui lui reprochent d’avoir refait sa poitrine.

Hamond Chic a subi une opération chirurgicale qui lui a permis de refaire ses seins. La coach ivoirienne a confié publiquement avoir opté pour la chirurgie pour refaire sa poitrine. Alors qu’elle pensait pouvoir faire le buzz comme d’habitude, la coach matrimoniale a été sévèrement critiquée sur les réseaux sociaux.

En réponse aux critiques, Hamond Chic a exprimé son mécontentement. A la croire, elle est une femme mariée et a une bonne réputation. « Je ne suis pas n’importe qui sur la toile, je ne suis pas non plus une influenceuse. Je suis une femme respectable, mariée légalement et mère de deux enfants. Conseillère matrimoniale, des femmes jusqu’à un certain âge me sollicitent pour des conseils. Je suis conférencière mondiale. Je suis régulièrement invitée comme panéliste dans plusieurs pays. J’ai toujours drainé du monde partout où je suis passée’ » a rappelé l’ancienne animatrice de l’émission Allô Caviar que diffusait Life Tv.

Selon Hamond Chic, elle détient jusqu’à nouvel ordre le recond de l’émission la plus suivie sur les réseaux sociaux. « Je suis aussi animatrice télé. J’ai animé des programmes de télé diffusés du lundi au vendredi. J’ai battu des records d’audience. À ce jour, aucun programme de télévision en Côte d’Ivoire n’a pu atteindre mes records d’audience ».

Mieux, en répnse à ceux qui menacent de se désabonner de sa page, elle leur donne leur quitus de départ. « Si c’est parce que j’ai fait de la chirurgie que tu ne veux plus suivre, ou encore que j’abrutis vos enfants, alors ne me suivez plus. Et occupez-vous de l’éducation de vos enfants chez vous à la maison…’’, a-t-elle clarifié.

