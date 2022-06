Shakira: après sa rupture avec Pique, la chanteuse fait sa 1ère apparition publique (image)

Shakira a été repérée ce vendredi 10 juin, alors qu’elle affichait un visage courageux après avoir annoncé sa séparation d’avec Gerard Pique plus tôt cette semaine.

Quelques jours seulement après l’officialisation de son divorce avec l’international espagnol Gerard Pique, la chanteuse de 45 ans s’est affichée ce vendredi pour la première fois dans une mini-robe et une paire de bottines de cow-boy alors qu’elle ramassait une pizza, avec un homme qui a l’air de son garde du corps.

après sa rupture avec Pique, la chanteuse fait sa 1ère apparition publique

Après douze ans d’amour, les deux ex-tourtereaux ont annoncé leur séparation la semaine dernière. La chanteuse colombienne, révélée au niveau international par son tube « Wherever, whenever » et le joueur du FC Barcelone, se sont rencontrés en 2010 à l’occasion de la Coupe du monde de football et depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés. Shakira est alors venue vivre dans la capitale catalane.

Même si les deux célébrités n’ont donné pour le moment aucune information officielle à propos des raisons officielles de la séparation, le quotidien El Periodico évoque la relation du footballeur avec une serveuse de bar blonde, âgée de 22 ans.

Pour rappel, c’est à travers un communiqué que le couple qui partage ensemble deux enfants, Milan, neuf ans, et Sasha, sept ans a annoncé la mauvaise nouvelle qui fait l’effet d’un séisme pailleté sur la planète people. « Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Nous demandons l’intimité en ce moment pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité maximale. Merci d’avance pour votre compréhension et votre respect. » pouvait-on lire sur le communiqué.

