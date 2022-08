« Seul Dieu pourvoira à mes … « , subtile confidence d’Eunice Zunon sur sa bagarre avec Ténor

Après la diffusion de la vidéo de sa bagarre avec Ténor, la web humoriste Eunice Zunon a réagi de façon subtile selon les révélations de l’influenceur ivoirien Apoutchou National.

Aucun influenceur n’a pu s’empêcher de réagir à la violente bagarre livrée par Ténor et Eunice. Si Juste Crépin Gondo a condamné la violence dont a fait montre Eunice Zunon, Apoutchou s’est plutôt inquiété pour sa compatriote. Selon les confidences de l’ex fiancée de Ténor, contactée par Apoutchou National, la vidéo n’a rien d’un buzz.

”Ce n’est pas un buzz. Avant de faire ma vidéo, je suis parti demander à Eunice ce qui s’est passé. Je lui ai demandé si c’est la vérité et elle m’a dit », a confié Apoutchou. Selon lui, Eunice n’a pas nié les faits. « Seul Dieu pourvoira à mes besoins. C’est ce qu’elle m’a dit”, a précisé la web humoriste ivoirienne citée par le fils aîné de Bleu Brigitte.

Comme Apoutchou, le révérend Camille Makosso s’est aussi prononcé sur ce sujet. « Je vois une femme qui aime toujours son homme mais qui est fâché et veut l’amener à réagir et veut même le suivre. Je vois une femme qui dans son zunon, taquine son homme mais qui lui et son gars ont orchestré un scénario pour présenter une femme violente. Tu finis de la MOUGOU le matin et tu dis je ne voulais plus. Adama, Ténor tu es comment?», s’indigne Makosso qui invite le couple à la réconciliation.